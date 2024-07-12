Карьерный эксперт Чукина посоветовала составить четкий план перед сменой профессии
Если человек планирует сменить профессию, то для начала ему нужно составить четкий план действий. Об этом рассказала RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.
Она объяснила, что переживать и бояться перед таким серьезным шагом в жизни — это нормально. Однако эти чувства можно побороть.
«Подумайте, какие знания и навыки вам нужно освоить для будущей профессии, и оцените, сколько времени понадобится на их усвоение. Чем более подробно расписаны шаги, тем проще и спокойнее будет действовать», — подчеркнула эксперт.
Как добавил «Петербургский дневник», смена работы — это вседа верное решение. Потому что долгое пребывание человека на одном месте расслабляет и мешает личному и профессиональному развитию.