Бьюти-индустрия привлекает все больше женщин, которые ищут свободу и высокие доходы. Зачастую бывшие юристы и экономисты становятся востребованными визажистами и мастерами маникюра. Карьерный консультант Галина Бобкова в беседе с kp.ru поделилась рекомендациями для тех, кто задумывается о смене профессии.

Как отметила специалист, на начальном этапе важно быть готовым к снижению доходов, нестабильной загрузке и необходимости развивать личный бренд. Для достижения успеха также нужно постоянно проходить различные обучения и повышать квалификацию. Главная мотивация — любовь к новому делу, а не только финансовый расчет, подчеркнула Бобкова.