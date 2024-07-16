Кардиолог Шляхто: программа «Серебряный возраст» важна для всех регионов

Программа «Серебряный возраст», направленная на медицинскую и социальную помощь пожилым людям, появится в Северной столице. В беседе с газетой « Петербургский дневник » нововведение прокомментировал президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.

По его мнению, данный проект имеет большое значение для всех регионов. То внимание, которое уделяют жителям старшего возраста, очень важно, отметил эксперт.

Он также напомнил о необходимости социального взаимодействия в данной группе, ведь общение — «самый важный фактор снижения смертности». Шляхто выразил намерение развивать этот момент в рамках программы досуга вместе со здравоохранением.