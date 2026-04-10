Кардиолог Литвякова предупредила об опасности вирусных инфекций для сердца

В период межсезонья люди часто болеют простудными заболеваниями. Но опасность для организма заключается не только в поражении дыхательных путей — вирусные инфекции могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему. Об этом Здоровью Mail рассказал кардиолог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Ирина Литвякова.

При вирусной инфекции происходит интоксикация организма, что приводит к слабости, повышению температуры и учащению сердечного ритма. Сердце начинает работать в режиме повышенной нагрузки, возрастает потребность тканей в кислороде, а его доставка может быть ограничена.

Кроме того, вирусные инфекции могут вызывать системное воспаление, которое влияет на сосуды и повышает их проницаемость. Это создает условия для тромбозов и ухудшения микроциркуляции.

Еще один механизм — аутоиммунные реакции, когда иммунная система начинает распознавать собственные ткани как чужеродные. Это может привести к миокардиту — воспалению сердечной мышцы.

Миокардит — это воспаление сердечной мышцы, которое может развиться после вирусной инфекции. Симптомы миокардита включают боль в груди, одышку, нарушения ритма, слабость и отеки ног. Если вы заметили эти симптомы после перенесенной инфекции, необходимо обратиться к врачу. После тяжелых вирусных инфекций важно не игнорировать контрольные обследования: ЭКГ и анализы крови помогают выявить скрытые изменения.

Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями вакцинация от гриппа особенно важна, поскольку инфекция создает дополнительную нагрузку на сердце. Вакцинация безопасна для большинства пациентов с хроническими заболеваниями сердца.