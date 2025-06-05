Капсулу с посланием потомкам заложили в Кемерове

В парке Юности на улице Дзержинского в городе Кемерово состоялась торжественная церемония закладки временной капсулы. Инициатором события выступил Анатолий Терехов — уважаемый житель города, ветеран труда и участник Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт vse42.ru .

Капсула предназначена для вскрытия через полвека, в 2075 году. Внутри содержится обращение к будущим поколениям от ветеранов комсомола, призывающее их к созиданию и развитию.

«Прикладывайте все усилия, чтобы жизнь в городе была чище, добрее, справедливее, безопаснее, экологичнее, честнее и комфортнее», — говорится в послании.

В администрации области отметили, что именно Анатолий Терехов предложил установить в парке памятный камень и скульптурную композицию «Школьный вальс».