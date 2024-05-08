Капитальный ремонт проведут в двух школах в Нюксенском районе Вологодской области | 360°

Общество 08 мая 2024, 09:33 Капитальный ремонт проведут в двух школах в Нюксенском районе Вологодской области

Читать 360 в

Глава Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о проведении капитального ремонта в двух школах в Нюксенском районе. Об этом написал портал «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Сообщается, что школа получит новое оборудование, а ее капремонт должен завершиться к 2025 году. Другое учреждение образования в ближайшие месяцы получит заключение государственной экспертизы на проведение необходимых работ.

Реклама

В селе Городищна на территории средней школы обещают построить новый пришкольный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.