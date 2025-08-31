Капитальный ремонт Дворцового моста в Петербурге продлится до середины октября

Движение по Дворцовому мосту в Санкт-Петербурге будет закрыто до 15 октября в связи с капитальным ремонтом. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции.

По информации ведомства, старт ремонтных работ на Дворцовом мосту запланирован сразу после открытия Благовещенского моста, которое намечено на 15 сентября. Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» сейчас заняты разработкой схемы организации движения транспорта на время ремонта.

Примечательно, что разводка Дворцового моста для пропуска судов по Неве будет продолжаться даже в период ремонтных работ. Эта последовательность ремонта двух важных мостов призвана снизить транспортные неудобства для горожан и туристов.