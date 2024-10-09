Кандидат технаук Марюшко посоветовал менять пароли минимум раз в год
Кандидат технических наук Егор Марюшко указал на необходимость периодически менять пароли к социальным сетям, онлайн-банкам и другим информационным ресурсам. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Эксперт посоветовал подбирать новую комбинацию как минимум раз в год. Такая привычка существенно обезопасит от мошенников.
«Идеальным считается обновление пароля раз в 2–3 месяца. Большинство людей не хотят за этим следить или забывают об этом», — отметил специалист.
Он также напомнил, что секретная комбинация должна включать символы, цифры и буквы.
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