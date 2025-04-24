Канавинский мост отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2025 году

В Нижнем Новгороде власти собираются заключить два контракта на ремонт Канавинского моста. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе мэрии.

На портале госзакупок еще в марте появилась информация о поиске подрядчика для ремонта переправы за 41 миллион рублей. В апреле власти объявили второй конкурс. Согласно первому контракту, работы должны быть завершены до конца осени 2025 года, а по второму — до конца мая 2026 года.

По информации городского дептранса, один контракт предусматривает ремонт парапетного ограждения проезжей части и устранение дефектов консолей моста, перекладку электрических кабелей и ремонт подпорной стенки со стороны Черниговской.

Работы планируется завершить в течение 2025 года. При этом во время ремонта движение по мосту будет частично ограничено.