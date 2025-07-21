Kalashnikov: каждый пятый россиянин испытывает раздражительность из-за жары

Жара вызывает раздражение и негатив у каждого пятого россиянина. К такому выводу пришли аналитики бренда климатической техники Kalashnikov, сообщила «Газета.ru».
С повышением температуры растет и количество конфликтов. У 11% семей ссоры случаются только в очень сильную жару, а у 8% — ежедневно.
Климатическая техника помогает спастись от жары. Так, 19% участников опроса отметили, что в жаркую погоду семья чаще собирается в комнате с кондиционером. По словам 18% опрошенных, сплит-система делает дом спокойнее и помогает избежать негатива и ссор.
Стала известна дата новой встречи делегаций России и Украины
Строительство моста через канал имени Москвы началось в Дмитровском округе
Системы ПВО сбили летевший на Москву дрон
Акция по уборке улиц пройдет в деревнях и поселках Подмосковья в августе и сентябре
Тротуар возле ж/д станции «Малаховка» обновили под Люберцами
«Гарантия прозрачности». Андрей Воробьев — об онлайн-собраниях собственников квартир в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте