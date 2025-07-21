Kalashnikov: каждый пятый россиянин испытывает раздражительность из-за жары

Жара вызывает раздражение и негатив у каждого пятого россиянина. К такому выводу пришли аналитики бренда климатической техники Kalashnikov, сообщила « Газета.ru ».

С повышением температуры растет и количество конфликтов. У 11% семей ссоры случаются только в очень сильную жару, а у 8% — ежедневно.

Климатическая техника помогает спастись от жары. Так, 19% участников опроса отметили, что в жаркую погоду семья чаще собирается в комнате с кондиционером. По словам 18% опрошенных, сплит-система делает дом спокойнее и помогает избежать негатива и ссор.