Россиянам рассказали, как выбрать новогоднюю елку и не навредить природе

Скоро Новый год, и россияне задумываются о том, какую елку выбрать: настоящую или искусственную. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы с точки зрения экологии. Креативный предприниматель и экопросветитель Алексей Чистопашин считает, что лучше всего нарядить живое дерево на улице, как в мультфильме «Простоквашино». Однако не всегда возможно воплотить эту идею в жизнь, пишет Piter.TV .

По словам Чистопашина, дерево, срубленное в лесничестве или купленное на официальном месте продажи, является возобновляемым ресурсом. Во время роста оно поглощает CO₂ и производит кислород. После праздников древесина и хвоя разлагаются в компосте. Но есть минусы: транспортировка и легальность заготовки. Незаконные вырубки вредят природе, а выброшенное на свалку дерево выделяет метан — мощный парниковый газ.

Искусственная елка, в отличие от натуральной, не требует ежегодной вырубки и может служить несколько десятков лет. Однако ее производство требует много ресурсов и создает углеродный след. В России искусственные елки практически не перерабатываются и в конце срока службы попадают на полигон, где разлагаются сотни лет.

Чтобы минимизировать ущерб, искусственную елку нужно использовать минимум 10–15 лет. Производство одной искусственной елки сопоставимо с выбросами от 10–20 срубленных натуральных деревьев. Если покупать новую каждый год, экологический урон будет больше, чем от живой елки.

Выбирая натуральную елку, важно смотреть на легальность происхождения. Для искусственных елок ключевой фактор — срок службы и материал. Самый экологичный вариант — не покупать новую елку, а получить старую «в наследство» от родственников или купить б/у.

Также можно попробовать креативные варианты: соорудить елку из книг, проволоки и веревки, картона, фанеры. Специалисты одобряют такие варианты, как мини-елка в горшочке или «букет» из елочных веток (лапник).