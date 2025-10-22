Психолог Комлова назвала более сексуальными женщин, которые едят с аппетитом

Некоторые мужчины находят женщин более сексуальными, если те едят с аппетитом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказалась психолог Анна Комлова.

Психолог отметила: «Есть мужчины, которые кайфуют от того, как женщина ест. Чем жаднее, смачнее она ест, тем больше считается, что она будет более сексуальна».

Комлова также обратила внимание на женскую застенчивость, связанную с питанием в присутствии мужчины. По ее мнению, женщины, которые стесняются есть или ограничивают себя в пище, теряют возможность продемонстрировать свою естественность и женственность.Она подчеркнула, что инстинктивно женщина ждет заботы и внимания со стороны мужчины, и еда является символом заботы и проявления любви.

Несмотря на современную эмансипацию, женщины по-прежнему хотят чувствовать заботу и внимание со стороны партнера.