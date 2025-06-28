Кадровый эксперт Варакин заявил о благоприятной ситуации для работников старше 50 лет
Количество предложений о работе россиянам старше 50 лет увеличилось за январь–май 2025 года на 95%. В беседе со «Свободной прессой» ситуацию прокомментировал кадровый консультант Илья Варакин.
Как пояснил эксперт, дефицит рабочей силы вынуждает работодателей адаптироваться, искать альтернативные способы подбора сотрудников или пересмотреть критерии отбора кандидатов.
«Компании учатся находить сотрудников и подготавливать их даже из того возраста, на который они меньше всего раньше обращали внимание», — отметил специалист.
По его словам, это выгодно как самим работникам старшего поколения, так и организациям, повышающим свою гибкость в отношении персонала.