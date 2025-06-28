Кадровый эксперт Варакин заявил о благоприятной ситуации для работников старше 50 лет

Количество предложений о работе россиянам старше 50 лет увеличилось за январь–май 2025 года на 95%. В беседе со « Свободной прессой » ситуацию прокомментировал кадровый консультант Илья Варакин.

Как пояснил эксперт, дефицит рабочей силы вынуждает работодателей адаптироваться, искать альтернативные способы подбора сотрудников или пересмотреть критерии отбора кандидатов.

«Компании учатся находить сотрудников и подготавливать их даже из того возраста, на который они меньше всего раньше обращали внимание», — отметил специалист.

По его словам, это выгодно как самим работникам старшего поколения, так и организациям, повышающим свою гибкость в отношении персонала.