JVO и CATAN: после анонса новой версии iPhone существенно вырос интерес к устаревшим моделям
Россияне начали скупать устаревшие модели iPhone на фоне релиза новой версии. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на аналитиков платформ JVO и CATAN.
По данным экспертов, пользователи маркетплейсов стали в 14 раз чаще интересоваться iPhone 15.
«Также увеличились продажи моделей 11–15 поколений. IPhone 15 покупали на 10% чаще, чем в июле», — рассказали специалисты.
Кроме того, они выяснили, что с января по август 2024 года в России в основном приобретали «яблочные» смартфоны стоимостью от 45 до 60 тысяч рублей.
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