Юрист Жданов: полицейские европейских стран доказали, что опережают преступников в виртуальном противостоянии

Полицейские европейских стран провели уникальную международную спецоперацию по уничтожению преступной транснациональной службы зашифрованных сообщений. Подробности рассказал заслуженный юрист России и профессор Юрий Жданов в беседе с MK.Ru .

По словам эксперта, в соответствующих мероприятиях были задействованы правоохранители Франции и Нидерландов. Их усилия способствовали ликвидации структуры MATRIX.

«В течение трех месяцев полицейские могли отслеживать переписку между преступниками. Полученная информация теперь будет использоваться для поддержки других расследований», — пояснил специалист.

Таким образом, добавил юрист, стражи порядка доказали, что значительно опережают злоумышленников в виртуальном противостоянии.