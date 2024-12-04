Юрист Жданов: полицейские европейских стран доказали, что опережают преступников в виртуальном противостоянии

Полицейские европейских стран провели уникальную международную спецоперацию по уничтожению преступной транснациональной службы зашифрованных сообщений. Подробности рассказал заслуженный юрист России и профессор Юрий Жданов в беседе с MK.Ru.
По словам эксперта, в соответствующих мероприятиях были задействованы правоохранители Франции и Нидерландов. Их усилия способствовали ликвидации структуры MATRIX.
«В течение трех месяцев полицейские могли отслеживать переписку между преступниками. Полученная информация теперь будет использоваться для поддержки других расследований», — пояснил специалист.
Таким образом, добавил юрист, стражи порядка доказали, что значительно опережают злоумышленников в виртуальном противостоянии.
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