Юрист Зайцева объяснила, в каких ситуациях клиент может отказаться от оплаты услуг салона красоты

Старший юрист, основатель юридического бюро Ксения Зайцева рассказала «Абзацу» , в каких ситуациях клиент может отказаться от оплаты услуг салона красоты. Если стрижка, укладка или окрашивание выполнены некачественно, закон «О защите прав потребителей» позволяет требовать бесплатного исправления услуги, отказа от оплаты или компенсации за нанесенный ущерб.

По словам юриста, если в одном цвете клиента просили покрасить волосы, а в другом — получилось, можно требовать нужного результата или отказаться от оплаты. Также право на отказ от оплаты есть у клиентов в случае, если волосы были испорчены.

Отказ от оплаты может быть обоснован и в ситуации, когда озвученная по телефону или во время услуги стоимость процедуры отличается от итоговой. По закону мастера и администраторы обязаны уведомлять клиента о возникшей наценке.

Эксперт пояснила, что в большинстве случаев спорные вопросы решаются мирно, однако если клиента вынуждают провести оплату, он вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и прокуратуру, а также с иском в суд.