Юрист Зайцева: даже порядочным клиентам с хорошей зарплатой отказывают в ипотеке

Юрист Ксения Зайцева рассказала, что банки ужесточили требования к заемщикам при выдаче ипотеки. Решение об отказе определяется множеством факторов, отметила эксперт в беседе с aif.ru .

По ее словам, кредитно-денежное учреждение вряд ли одобрит заявку, если у заявителя отсутствует официальное трудоустройство, низкая заработная плата или плохой кредитный рейтинг. Даже репутация членов семьи может сыграть свою роль.

«Иногда даже специалист думает, что данному гражданину точно одобрят кредит, так как у него все в порядке с документами, официальная и высокая заработная плата, высокий кредитный рейтинг. Однако в итоге ему отказывают», — предупредила эксперт.

Некоторые люди, отметила юрист, не догадываются о наличии кредитов, оформленных мошенниками. Такая ситуация также осложняет оформление ипотеки, добавил «7Дней.ru».