Юрист Воропаев заявил о новой схеме мошенничества с китайскими авто и страховкой

Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik о новом виде мошенничества с участием страховых компаний.

По словам эксперта, злоумышленники инсценируют аварии, чтобы получить компенсацию от страховой. Схема работает следующим образом: человек покупает японский автомобиль, ремонт которого стоит дорого, а при реальной поломке владелец умышленно попадает в ДТП с другим участником, нарушающим ПДД.

«Обычно такое осуществляется при перестроении, на круговом движении и так далее. Следом они обращаются в страховую компанию за возмещением, а так как ремонт японских автомобилей дорогостоящее мероприятие, то водитель получает серьезную сумму», — пояснил специалист.

Он также отметил, что оспорить вину в таком случае очень сложно, а чаще всего страдают именно страховые компании.