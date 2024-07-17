Юрист Воропаев: при получении чужого автомобильного штрафа нужно обратиться в ГИБДД

Мошенники начали создавать дубликаты водительских прав и продавать их через мессенджеры. Как действовать при получении чужого автомобильного штрафа на свое имя, рассказал юрист Лев Воропаев в беседе с « Москвой 24 ».

По его словам, самое верное решение — подача жалобы в вышестоящие органы.

«Если постановление было выписано в автоматическом режиме (что в данном случае маловероятно), можно обжаловать штраф на портале „Госуслуги“», — пояснил эксперт.

При фиксации нарушения самим сотрудником ГИБДД, отметил юрист, необходимо направлять претензию в Госавтоинспекцию района или региона, где работает полицейский. Кроме того, важно попросить провести проверку при подозрении на мошенничество.