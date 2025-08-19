Юрист Воробьев объяснил механизм возвращения денег за изъятый земельный участок

Юрист Кирилл Воробьев в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил механизм возвращения средств за изъятый земельный участок. По его словам, средства будут переданы бывшему собственнику земельного участка после продажи последнего на аукционе. Если владельца не найдут, сумма останется у государства.

Эксперт сказал: «Сначала земля, если изымается, будет выставляться на аукционе, на аукционе будет продаваться, а деньги с продажи дадут собственнику предыдущему, который, собственно, потерял этот участок. Это изъятие именно вещи. Государство деньги себе оставит только, если не найдет владельца. Конечно, это все будет возмездно. У нас нельзя просто по Конституции отнять и ничего не дать взамен, именно недвижимость».

С сентября в России начинают действовать новые критерии для изъятия земельных участков. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА «Новости».