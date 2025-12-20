Юрист Виноградов напомнил об изменении структуры ИНН с 2026 года

С 1 января 2026 года в силу вступит реформа, связанная с цифровизацией налогового администрирования. Федеральная налоговая служба прекращает выдачу бумажных свидетельств о постановке на учет (ИНН) в традиционном формате, сообщил юрист Вадим Виноградов в беседе с RT .

Как пояснил специалист, идентификационный номер останется, но его подтверждение изменится. Для физических лиц документом, подтверждающим ИНН, станет выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков.

«Важным аспектом реформы является изменение структуры самого ИНН. Из кода исчезнет цифровое обозначение конкретной налоговой инспекции (ИФНС), которое сейчас позволяет определить место первоначальной постановки на учет», — предупредил эксперт.

По словам Виноградова, для юридических лиц реквизиты ИНН и КПП объединятся в единый цифровой код. Это упростит автоматическую обработку данных, снизив количество ошибок при ручном вводе.