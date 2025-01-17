Юрист Виноградов: матери пяти и более детей могут выйти на пенсию в 50 лет

Досрочный выход на пенсию в 2025 году будет зависеть от страхового стажа (не менее 15 лет) и количества пенсионных баллов (30). Об этом сообщил профессор Вадим Виноградов в беседе с RT .

Специалист отметил, что досрочно выйти на пенсию смогут люди, работающие во вредных условиях труда, например, шахтеры и работники горячих цехов. Женщины и мужчины могут оформить пенсию на 10 лет раньше обычного срока — в 45 и 50 лет соответственно.

Работники культуры, образования и медицины тоже имеют возможность раннего выхода на пенсию при наличии профессионального стажа свыше 25 лет. Лица, работавшие в районах Крайнего Севера, могут получить пенсию досрочно, но для этого им нужно проработать там не менее 15 лет.

Также правом на досрочное получение пенсии обладают лица с длительным общим стажем работы: мужчины — 42 года, женщины — 37 лет. Многодетные матери с тремя и более детьми могут выйти на пенсию раньше. Так, при наличии пяти и более детей женщина на имеет право на досрочную пенсию с 50 лет.