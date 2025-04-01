Юрист Виноградов: госслужащие и силовики могут получить субсидии на покупку жилья

Сотрудники ряда государственных органов и силовых структур имеют право на получение государственной поддержки при приобретении жилья. Это касается депутатов, сотрудников министерств и ведомств, судей, работников МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ и таможни. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с RT.