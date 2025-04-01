Юрист Виноградов: госслужащие и силовики могут получить субсидии на покупку жилья

Сотрудники ряда государственных органов и силовых структур имеют право на получение государственной поддержки при приобретении жилья. Это касается депутатов, сотрудников министерств и ведомств, судей, работников МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ и таможни. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с RT.

Как отметил эксперт, для получения помощи специалисты должны соответствовать ряду требований, включая минимальный стаж работы. Размеры субсидий зависят от региона и сферы деятельности, сообщило ОТР.

Программы «Земский врач» и «Земский учитель» предлагают финансовую поддержку молодым педагогам и медикам, переезжающим в сельскую местность. Военная ипотека позволяет военнослужащим приобретать жилье в залог у банка, добавил Виноградов.

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