Юрист Васильчук сообщил, что отказ в допуске на корпоратив может считаться нарушением прав

Судебный юрист Илья Васильчук предупредил, что отказ работодателя допустить сотрудника до участия в корпоративе может нарушать трудовые права и повлечь ответственность. Об этом сообщили « Известия ».

Как пояснил специалист, проблемы возникают, когда недопуск используется как форма давления или наказания за опоздания, конфликты или отказ выйти на работу в выходной день. Трудовой кодекс предусматривает ограниченный перечень дисциплинарных взысканий, и «лишение корпоратива» к ним не относится.

Если отказ в допуске сопровождается публичным унижением или психологическим давлением, работник вправе защищать свои интересы. Васильчук рекомендовал фиксировать все факты нарушения и обращаться с письменной жалобой к руководству компании.