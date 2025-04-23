Юрист Трунов: при получении перевода от неизвестного нужно обратиться в банк

Юрист Станислав Трунов в материале « ТСН24 » дал несколько советов, как избежать проблем при получении средств от неизвестного.

По словам эксперта, первое и главное правило — не нужно связываться с отправителем.

«Если вдруг вам позвонят, то не надо поддаваться на просьбы вернуть или перечислить обратно. Все лучше делать через банк», — заявил специалист.

Трунов отметил, что мошенники могут выводить незаконно полученные средства, используя счета посторонних людей. Поэтому важно действовать только через финансовое учреждение, чтобы избежать неприятностей. Кроме того, само поступление может быть «липовым», предупредил юрист.