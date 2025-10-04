Юрист Трунов напомнил, что хранить личные вещи в подъездах запрещено

Подъезды — это места, где переплетаются судьбы жильцов, но с течением времени меняются и правила пользования этими пространствами. Юрист Станислав Трунов рассказал «ТСН24» о том, что сегодня можно и нельзя делать в подъездах многоквартирных домов.

В подъезде многоквартирного дома существуют определенные правила, которые установлены нормами противопожарной безопасности и санитарными требованиями. Эти правила созданы для обеспечения комфортного проживания жильцов и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций.

Одно из главных запретов — хранение личных вещей в местах общего пользования. Это может привести к пожару или затруднить эвакуацию в случае чрезвычайной ситуации. Хранение велосипеда, детской коляски или других предметов в подъезде может стать основанием для административного взыскания в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Также запрещено складировать мусор на лестничных клетках, что опять же нарушает правила пожарной безопасности и может привести к аналогичным штрафам.

Установка металлических дверей или других конструкций требует предварительного согласования с управляющей компанией и одобрения собственников помещений. Нарушение этого правила может привести к демонтажу установленных конструкций и выплате штрафа.

Курение в подъезде и других местах общего пользования запрещено Федеральным законом № 15-ФЗ, что также регулируется административными штрафами.