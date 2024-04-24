Юрист Толмачев: решить проблему со складами сетей доставки в жилых домах можно на общем собрании | 360°

Общество 24 апреля 2024, 15:20 Юрист Толмачев: решить проблему со складами сетей доставки в жилых домах можно на общем собрании

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Собственники все чаще стали жаловаться на пункты выдачи заказов, расположенные в жилых домах. Решить эту проблему можно на общем собрании, сообщил юрист Александр Толмачев в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, сбор собственников будет самым надежным и законным способом решения любых задач и проблем. Полный запрет на размещение пунктов выдачи приведет к тому, что часть этих складов просто переедет в другие дома.

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Толмачев отметил, что жители многоквартирных домов, живущие на первом и втором этажах, могут сами контролировать происходящее.