Юрист Толмачев дал советы по сдаче дачного участка в аренду

Чтобы избежать проблем при сдаче дачи в аренду, нужно тщательно проверять документы и правильно составлять договор. Об этом сайту «Москва 24» рассказал заместитель председателя столичного Союза юристов и член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев.

Эксперт посоветовал сверить данные паспорта арендатора. Также у собственника должны быть документы на участок и дом.

Если сдачей занимается представитель, то понадобится нотариальная доверенность. Тогда он сможет расторгнуть договор и выселить арендатора, если тот нарушит условия или испортит имущество.

В договоре нужно указать, что сдается и участок, и дом. Иначе арендатор не будет отвечать за происшествия на земле.

Юрист также рекомендовал составить подробную опись имущества. В списке должны быть не только вещи в доме, но и деревья, кустарники, лавочки, беседки.