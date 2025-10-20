Юрист Титов заявил, что штрафы за развод не решат проблему распада семей

Семейный юрист Илья Титов в разговоре с ИА НСН выступил против идеи введения штрафов за развод. По его мнению, такое решение приведет лишь к дополнительным препятствиям для тех пар, которые приняли обоюдное решение расстаться.
Высокие государственные пошлины лишь усугубят ситуацию для несчастливых в браке партнеров, привел слова специалиста сайт NEWS.ru.
Усилия государства должны быть направлены не на введение карательных мер, а на поддержку молодых семей, помощь в создании здоровых семейных отношений и обеспечение социальных гарантий, способствующих укреплению института семьи, подчеркнул Титов.
