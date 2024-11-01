Юрист Терновцов призвал россиян вызывать полицию, если из квартиры соседа слышен запах газа

Член Общественной палаты РФ, юрист Александр Терновцов в разговоре с ОТР дал совет россиянам, как действовать, если из квартиры соседа слышен запах газа.

Эксперт считает, что если человек услышал запах газа, ему сразу же следует позвонить в полицию. В случае неоперативного реагирования правоохранителей, надо писать жалобу в прокуратуру.

«Но других вариантов нет. И человек должен научиться реализовывать свои права, потому что мало их только лишь знать», — сообщил Терновцов.

Юрист добавил, что в его практике сотрудники полиции редко реагируют на многократные звонки, но если речь идет о газе, они обычно приезжают.