Юрист Тебуева напомнила россиянам о получении налогового вычета за спорт

Фото: Медиасток.рф

Налоговый вычет за спортивные расходы позволяет вернуть часть денег, потраченных на поддержание здоровья и физическую активность. Для получения льготы необходимо хранить все платежные документы и вовремя подавать налоговую декларацию. Об этом «Известиям» сообщила юрист Мадина Тебуева.

Эксперт объясняет, что налоговый вычет уменьшает налогооблагаемую базу, позволяя гражданам, уплачивающим НДФЛ (13%), частично возместить понесенные расходы. Вычет распространяется на различные виды затрат, включая фитнес и спортивное обслуживание.

Важно помнить, что возврат возможен только за услуги, предоставляемые официальными операторами физкультурно-оздоровительных мероприятий, зарегистрированными в соответствующем реестре.

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