Юрист Тебуева напомнила россиянам о получении налогового вычета за спорт

Налоговый вычет за спортивные расходы позволяет вернуть часть денег, потраченных на поддержание здоровья и физическую активность. Для получения льготы необходимо хранить все платежные документы и вовремя подавать налоговую декларацию. Об этом «Известиям» сообщила юрист Мадина Тебуева.