Юрист Тарасевич рассказала о возможности засудить астролога за лжепророчества

Многие обращаются к астрологам за предсказаниями, однако оплаченные прогнозы могут не сбыться. Юрист Ирина Тарасевич рассказала в беседе с Life.ru , как действовать в такой ситуации.

По словам эксперта, астрологи используют специальные техники, чтобы влиять на клиентов. Они часто они формулируют пророчества неоднозначными и расплывчатыми, позволяя слушателю самостоятельно додумывать смысл.

«Это делает их высказывания трудными для оспаривания и позволяет астрологам избегать юридической ответственности», — пояснила специалист.

Если же предсказатель сознательно обманывал клиента, обещая конкретные результаты, это может расцениваться как мошенничество. При наличии доказательств, например переписки, чеков и аудиоматериалов, можно взыскать деньги через суд, отметила юрист.