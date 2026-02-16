Юрист Свечникова объяснила, что право на учебный отпуск возникает при выполнении трех условий

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова в беседе с RT рассказала, что право на учебный отпуск появляется при выполнении трех условий.

Как пояснила специалист, работник должен получать образование соответствующего уровня впервые.

«Программа имеет государственную аккредитацию (статься 173 ТК России), а сам сотрудник трудится именно по основному месту работы, не по совместительству», — добавила эксперт.

По ее словам, форма обучения играет важную роль. Заочникам и тем, кто учится на очно-заочной форме, полагаются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка.