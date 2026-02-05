Юрист Султанов заявил, что систематическое открытие шлагбаума для парковки посторонних могут признать неправомерным

Если в многоквартирном доме шлагбаум установлен законно и по решению общего собрания собственников, это не дает права отдельным собственникам самостоятельно пускать во двор посторонних и разрешать им парковку. На это обратил внимание член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов в беседе с RT .

Придомовая территория относится к общему имуществу всех собственников, и порядок ее использования определяется коллективным решением жильцов. Разовый допуск гостей, как правило, не образует административного правонарушения и не влечет штрафов. Однако систематическое открытие шлагбаума для посторонних может быть признано неправомерным, подчеркнул собеседник.

Если собственник нарушает установленный порядок пользования парковкой, другие жильцы вправе требовать прекращения нарушений через управляющую организацию, ТСЖ или общее собрание, а также в судебном порядке.

Отдельная ответственность возможна, если допуск посторонних приводит к перекрытию проездов, нарушению требований пожарной безопасности или правил благоустройства. В подобных ситуациях уже могут применяться меры административной ответственности, заключил Султанов.