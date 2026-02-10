Юрист Султанов рассказал, что УК обязаны своевременно очищать крыши, козырьки и другие элементы от снега и наледи

Управляющие организации несут ответственность за содержание общего имущества многоквартирных домов, включая фасады, кровлю и конструктивные элементы. Это означает, что УК обязаны своевременно очищать крыши, козырьки и другие элементы от снега и наледи, чтобы не создавать угрозы для жизни, здоровья и имущества граждан. Об этом в беседе с RT рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

Он отметил, что собственники квартир могут нести ответственность только в тех случаях, когда речь идет о конструкциях, установленных ими самостоятельно или измененных без согласования.

Если снег или сосульки падают с крыши, фасада или другого элемента, относящегося к общему имуществу, и в результате поврежден автомобиль или причинен вред человеку, то ответственность, как правило, несет управляющая организация.

«Речь идет как о возмещении имущественного вреда, так и — при наличии последствий для здоровья — о более серьезной ответственности, вплоть до уголовной», — добавил юрист.

Адвокат Михаил Салкин уточнил, что если балкон является штатным — от застройщика, без самовольного остекления или козырька, — то ответственность за сосульки и наледь несет управляющая компания, так как балконная плита является частью общего имущества многоквартирного дома.

«Так же и в отношении кондиционеров: если они установлены в специальные устройства, предусмотренные проектом дома, то отвечает управляющая компания. Если установлены самовольно, то собственник квартиры», — отметил эксперт.