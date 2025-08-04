Юрист Стрежнева напомнила о риске признания постройки самовольной

Владельцы земельных участков имеют право возводить объекты недвижимости, строго соблюдая установленный правовой режим участка, требования законодательства о градостроительной деятельности, технические регламенты, санитарные и гигиенические нормы и другие обязательные условия. Об этом рассказала юрист Светлана Стрежнева в беседе с RuNews24.ru .

Эксперт уточнила, что сооружение считается незаконно построенным, если выполняется хотя бы одно из положений, предусмотренных законом.

К таким условиям относится возведение постройки на участке, не предоставленном в надлежащем порядке, несоответствие целевого назначения земли назначению постройки. Кроме того, здание могут признать самостроем при несоблюдении обязательных процедур согласования и разрешения на строительство. То же самое касается ситуаций, при которых объект был создан с нарушением установленных градостроительных и строительных стандартов и правил.