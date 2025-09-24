Юрист Степанова предупредила о штрафах за сбор грибов на частных землях

За сбор грибов в некоторых местах россиянам могут выписать крупный штраф. Подробнее рассказала адвокат, кандидат юридических наук и член Общественной палаты по правам ребенка при президенте РФ Ольга Степанова в беседе с « ФедералПресс ».

По словам эксперта, статьей 8.26 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил заготовки пищевых лесных ресурсов. К таким нарушениям относится «тихая охота» на частных землях, а также в местах особо охраняемых природных территорий и на лесных участках с особым противопожарным режимом.

Сумма денежных взысканий различается в зависимости от статуса нарушителя. Физическому лицу грозит от 500 до 1000 рублей, должностному — от 1000 до 2000 рублей, а юридическому — от 10 000 до 20 000 рублей.