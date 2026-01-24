Юрист Сорокин напомнил, что товары со скидкой подлежат возврату

Распространено заблуждение среди покупателей, будто бы вещи, продающиеся со скидкой, нельзя возвращать обратно. Но в действительности в дни акций граждане защищены теми же нормами закона, что и в обычные дни покупок, сообщил юрист Сергей Сорокин в беседе с «ТСН24».

По его словам, распространяемые магазинами объявления вроде «Возврат и обмен товаров со скидкой невозможен» являются неправомерными, если при реализации продукции покупателю не сообщали заранее о ее недостатках.

Клиент вправе заменить покупку или вернуть уплаченные деньги, если выполнены условия: предмет не был использован; сохранились бирки, этикетки, оригинальная упаковка и внешний вид изделия; имеются доказательства совершения покупки (чек или иные подтверждения).