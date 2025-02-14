Юрист Соловьев: уход за пенсионером в обмен на квартиру не противоречит закону

В России увеличивается число случаев, когда пожилые люди передают свое жилье в обмен на пожизненный уход. Юрист Юрий Соловьев в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил законность таких соглашений, но указал на проблему одиночества среди пенсионеров.
Специалист отметил, что заключаемые договоры закрепляют обязательства ухаживающих лиц, однако порой среди них встречаются недобросовестные люди. В практике есть случаи, когда опекуны намеренно ускоряли смерть подопечного ради получения недвижимости.
Оптимально, если сделка заключается между доверенными лицами и улучшает жизнь пенсионера. Соловьев подчеркнул важность нотариального оформления таких договоров для предотвращения принуждения.
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