Юрист Соловьев сообщил, что брошенную во дворе машину нельзя самостоятельно утилизировать
Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал RT, как правильно поступить с брошенным автомобилем во дворе.
По словам эксперта, самостоятельно перемещать или утилизировать такую машину незаконно. Соответствующие действия могут повлечь уголовную ответственность.
«Любая, даже самая сгнившая и разукомплектованная машина, — это все равно имущество, его изымать можно только по решению суда», — пояснил специалист.
Соловьев предложил обращаться с данной проблемой к участковому инспектору полиции, в управляющую компанию, в товарищество собственников жилья или в местную администрацию.