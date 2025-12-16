Юрист Соловьев сообщил, что брошенную во дворе машину нельзя самостоятельно утилизировать

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал RT , как правильно поступить с брошенным автомобилем во дворе.

По словам эксперта, самостоятельно перемещать или утилизировать такую машину незаконно. Соответствующие действия могут повлечь уголовную ответственность.

«Любая, даже самая сгнившая и разукомплектованная машина, — это все равно имущество, его изымать можно только по решению суда», — пояснил специалист.

Соловьев предложил обращаться с данной проблемой к участковому инспектору полиции, в управляющую компанию, в товарищество собственников жилья или в местную администрацию.