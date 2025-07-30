Юрист Соловьев счел оправданным наказание за ночной дрифтинг

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире радиостанции Sputnik высказался о проблеме ночного дрифтинга и необходимости строгого наказания за подобные действия.

В России увеличилось число уголовных дел по статье 267.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за действия, создающие угрозу безопасности движения. Водителей привлекают к ответственности за опасное вождение, включая дрифт. По мнению юриста, применение наказания в случае с дрифтингом абсолютно оправдано.

«Ночное время — не оправдание. Да, движение меньше, но именно тогда любители дрифта чаще выезжают на дороги. Они мешают не только транспорту, но и отдыху местных жителей», — заявил эксперт.

Соловьев призвал привлекать к ответственности таких автомобилистов, назвав неуместными поблажки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.