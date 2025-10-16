Юрист Соловьев рассказал об изменениях в процедуре списания за онлайн-подписки

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с RT , что сервисы и онлайн-площадки использовали пробелы в законодательстве для создания алгоритмов, позволяющих списывать средства с отвязанных карт. Это приводило к тому, что пользователи теряли деньги за ненужные подписки.

«Иногда понемногу, а иногда и весьма ощутимо, они в самые неожиданные моменты, как правило, ночью, списывали с карт россиян средства за ненужные и неактуальные подписки. Эти суммы сливались в ручейки, а те, в свою очередь, в денежные миллиардные реки, которые непонятно почему обогащали этих дельцов», — отметил Соловьев.

Юрист советует россиянам проверить свои подписки и удалить ненужные. Он подчеркнул, что с 1 марта автоматическое списание средств за подписки в случае отказа клиента будет расцениваться как хищение имущества, что является уголовным преступлением.