Юрист Соловьев рассказал, что нецензурные высказывания в чатах приравниваются к публичному оскорблению
Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в разговоре с ИА НСН призвал россиян при общении с соседями в общедомовых чатах сдерживать свои эмоции, поскольку нецензурные выражения приравниваются к публичному оскорблению.
«Если вы написали грубую формулировку или отправили в личные сообщения какое-то голосовое с матерным ругательством, то ваша ответственность и штраф будет меньше, чем в случае со схожей формулировкой, но в групповом чате», — уточнил эксперт.
Человек, столкнувшийся с оскорблениями в чате, легко может наказать своего обидчика через суд, добавил Соловьев.
Ранее житель Чебоксар получил штраф за оскорбление соседа в чате.