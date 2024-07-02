Юрист Соловьев рассказал, что нецензурные высказывания в чатах приравниваются к публичному оскорблению

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в разговоре с ИА НСН призвал россиян при общении с соседями в общедомовых чатах сдерживать свои эмоции, поскольку нецензурные выражения приравниваются к публичному оскорблению.

«Если вы написали грубую формулировку или отправили в личные сообщения какое-то голосовое с матерным ругательством, то ваша ответственность и штраф будет меньше, чем в случае со схожей формулировкой, но в групповом чате», — уточнил эксперт.

Человек, столкнувшийся с оскорблениями в чате, легко может наказать своего обидчика через суд, добавил Соловьев.

Ранее житель Чебоксар получил штраф за оскорбление соседа в чате.