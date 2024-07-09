Юрист Соловьев: проект о штрафах за нарушение правил выгула животных призван обеспечить безопасность граждан

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект о штрафах за нарушение правил выгула домашних животных. В беседе с RT инициативу прокомментировал юрист Иван Соловьев.
Эксперт указал на участившиеся случаи нападения питомцев на граждан. Речь идет о собаках бойцовских пород, оказавшихся в общественном месте без намордника.
По словам специалиста, принятие соответствующего закона призвано обеспечить безопасность россиян. Будет наведен порядок в дворах, парках, скверах, заключил юрист.