Юрист Соловьев: проект о штрафах за нарушение правил выгула животных призван обеспечить безопасность граждан

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект о штрафах за нарушение правил выгула домашних животных. В беседе с RT инициативу прокомментировал юрист Иван Соловьев.

Эксперт указал на участившиеся случаи нападения питомцев на граждан. Речь идет о собаках бойцовских пород, оказавшихся в общественном месте без намордника.

По словам специалиста, принятие соответствующего закона призвано обеспечить безопасность россиян. Будет наведен порядок в дворах, парках, скверах, заключил юрист.

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