Юрист Соловьев предупредил о «новогодних схемах» мошенников

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью RT напомнил о важности сохранять бдительность в конце года на фоне участившихся случаев мошенничества.

В предпраздничной суете люди часто утрачивают бдительность и могут принять мошенническую ссылку за бонус или выплату. Торопясь купить подарки, многие попадают на подделки интернет-магазинов и теряют деньги, отметил эксперт. Соловьев акцентировал внимание на важности объяснения сути мошенничества простым языком, чтобы пожилым людям тоже было понятно.

«Важно быть осторожным и внимательным. Тогда праздничные каникулы оставят только положительные эмоции», — добавил юрист.