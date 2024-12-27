Юрист Соловьев предупредил о «новогодних схемах» мошенников

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью RT напомнил о важности сохранять бдительность в конце года на фоне участившихся случаев мошенничества.
В предпраздничной суете люди часто утрачивают бдительность и могут принять мошенническую ссылку за бонус или выплату. Торопясь купить подарки, многие попадают на подделки интернет-магазинов и теряют деньги, отметил эксперт. Соловьев акцентировал внимание на важности объяснения сути мошенничества простым языком, чтобы пожилым людям тоже было понятно.
«Важно быть осторожным и внимательным. Тогда праздничные каникулы оставят только положительные эмоции», — добавил юрист.
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