Юрист Соловьев предложил ввести налоговый вычет за покупку российских авто

Заслуженный юрист России и профессор Иван Соловьев предложил ввести специальный имущественный налоговый вычет для покупателей автомобилей российского производства. Об этом сообщил RT .

В обращении, направленном председателю правительства Михаилу Мишустину, эксперт подчеркнул, что налоговые вычеты предоставляются для поддержки социально значимых сфер, таких как покупка жилья, медицинские расходы, образование и спорт.

«Предлагаю предусмотреть возможность предоставления специального имущественного налогового вычета для физических лиц, которые после 1 января 2026 года приобрели автомобиль российского производства с высоким уровнем локализации», — говорится в документе.

По мнению юриста, такие меры станут стимулом для покупателей и помогут увеличить спрос на отечественные автомобили.