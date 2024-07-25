Юрист Соловьев предложил разрешить вскрывать машины с запертыми животными

В России необходимо наделить сотрудников полиции полномочиями вскрывать автомобили, в которых находятся оставленные без присмотра животные. С таким предложением выступил заслуженный юрист России Иван Соловьев, сообщил RT.

По его словам, в последнее время участились подобные случаи безответственного и преступного обращения с питомцами. Государство охраняет частную собственность граждан от постороннего проникновения, однако здесь речь идет о спасения жизни домашних животных.

Сейчас в стране вопрос спасения питомцев в такой ситуации не урегулирован законодательно, отметил Соловьев.