Юрист Соловьев предложил прописать порядок лишения почетных званий артистов

Доктор юридических наук Иван Соловьев обратился к главе президентской администрации Антону Вайно с предложением прописать порядок лишения артистов почетных званий. Об этом сообщил RT.

Юрист считает, что званий должны лишаться те артисты, которые ведут свою деятельность «в ущерб безопасности государства при нахождении под иностранным влиянием».

По словам Соловьева, данная мера приведет к прекращению дискредитации звания «народный» и возвращению ему былого авторитета.

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