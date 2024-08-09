Юрист Соловьев предложил прописать порядок лишения почетных званий артистов

Доктор юридических наук Иван Соловьев обратился к главе президентской администрации Антону Вайно с предложением прописать порядок лишения артистов почетных званий. Об этом сообщил RT .

Юрист считает, что званий должны лишаться те артисты, которые ведут свою деятельность «в ущерб безопасности государства при нахождении под иностранным влиянием».

По словам Соловьева, данная мера приведет к прекращению дискредитации звания «народный» и возвращению ему былого авторитета.