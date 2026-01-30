Юрист Соловьев порекомендовал вызывать участкового инспектора полиции в случае постоянного шума от соседей

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью RT рассказал, какие шаги следует предпринять, если соседи нарушают режим тишины. При постоянных нарушениях юрист рекомендует вызывать участкового инспектора полиции для составления протокола о нарушении.

«Повторное нарушение уже в большей сумме оплачивается», — отметил он. Суммы штрафов различаются в зависимости от региональных законов, но обычно они составляют не менее одной тыс. рублей.

Также можно попытаться договориться с соседями, предварительно вызвав специалиста для замеров уровня шума. Если уровень шума превышает допустимый, то можно предложить соседу решить вопрос мирно.

В случае отказа соседа от решения проблемы мирным путем пострадавшая сторона может обратиться в суд. Основным доказательством в суде будет заключение специалиста.

«Соседу придется, помимо того что за свой счет провести шумоизоляцию, так как суд обяжет его это сделать, еще и заплатить за услуги юриста и моральный ущерб», — заключил Соловьев.