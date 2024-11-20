Юрист Соловьев: паспорт не могут выдать при отсутствии отметки о месте регистрации

Профессор, заслуженный юрист России и доктор юридических наук Иван Соловьев подробнее рассказал о необходимости наличия двух отметок в паспорте. Речь идет о записях, утвержденных постановлением Правительства РФ, сообщил RT .

По словам эксперта, в документе должна присутствовать отметка о регистрации гражданина по месту жительства. У лиц мужского пола старше 18 лет в паспорте обязательно указывают информацию об отношении к воинской обязанности, добавил юрист.

Специалист отметил, что при отсутствии данных записей документ просто не могут выдать. В таком случае, пояснил юрист, он считается недействительным.