Юрист Соловьев: паспорт не могут выдать при отсутствии отметки о месте регистрации

Профессор, заслуженный юрист России и доктор юридических наук Иван Соловьев подробнее рассказал о необходимости наличия двух отметок в паспорте. Речь идет о записях, утвержденных постановлением Правительства РФ, сообщил RT.
По словам эксперта, в документе должна присутствовать отметка о регистрации гражданина по месту жительства. У лиц мужского пола старше 18 лет в паспорте обязательно указывают информацию об отношении к воинской обязанности, добавил юрист.
Специалист отметил, что при отсутствии данных записей документ просто не могут выдать. В таком случае, пояснил юрист, он считается недействительным.
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